Южноуральцев предупредили о морозах до конца рабочей недели

Южноуральцев предупреждают об аномально низких температурах до конца рабочей недели.
По данным Челябинского ЦГМС, до 26 января в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь градусов и более ниже климатической нормы.
В регионе температура воздуха ночью опустится до -34 градусов.
http://chel.aif.ru/
Ключевые теги: Южный Урал, аномальные морозы.
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