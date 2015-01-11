Южноуральцев предупредили о морозах до конца рабочей недели

Южноуральцев предупреждают об аномально низких температурах до конца рабочей недели.

По данным Челябинского ЦГМС, до 26 января в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на семь градусов и более ниже климатической нормы.

В регионе температура воздуха ночью опустится до -34 градусов.

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