В южноуральских школах могут появиться заместители директора по безопасности

Ввести новую должность предложили на совещании Комиссии по делам несовершеннолетних
С инициативой выступил замначальника отдела по исполнению административного законодательства гоподского УМВД Сергей Абдувалеев. По его словам, заместители главы школы по безопасности должны взаимодействовать с учителями, собирать "общую информацию", а при необходимости оперативно привлекать к решению проблем сотрудников правоохранительных органов.
В то же время председатель челябинского Комитета по делам образования Светлана Портье заявила, что одной конкретной меры недостаточно для обеспечения безопасности в школах. Для этого необходим комплексный подход, включающий техническую, информационную и психологическую защищенность учащихся.
- Сегодня в каждой школе Челябинска имеются специалисты, работающие над решением этих задач, - подчеркнула Светлана Портье.
https://gubernia74.ru/articles/news/1083333/
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