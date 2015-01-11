В южноуральских школах могут появиться заместители директора по безопасности

Ввести новую должность предложили на совещании Комиссии по делам несовершеннолетних

С инициативой выступил замначальника отдела по исполнению административного законодательства гоподского УМВД Сергей Абдувалеев. По его словам, заместители главы школы по безопасности должны взаимодействовать с учителями, собирать "общую информацию", а при необходимости оперативно привлекать к решению проблем сотрудников правоохранительных органов.

В то же время председатель челябинского Комитета по делам образования Светлана Портье заявила, что одной конкретной меры недостаточно для обеспечения безопасности в школах. Для этого необходим комплексный подход, включающий техническую, информационную и психологическую защищенность учащихся.

- Сегодня в каждой школе Челябинска имеются специалисты, работающие над решением этих задач, - подчеркнула Светлана Портье.

https://gubernia74.ru/articles/news/1083333/