В 6 муниципалитетах Челябинской области началась эпидемия ОРВИ

Учащиеся трех школ Челябинской области не посещают занятия из-за карантина — в шести муниципалитетах региона превышен эпидпорог по ОРВИ.

В целом ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. За 3 неделю года зарегистрировано 21,4 тыс. случаев ОРВИ, показатель составил 64,9 на 10 тыс. населения. Несмотря на рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 9%, уровень заболеваемости ниже порогового на 11%.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В связи с высоким уровнем заболеваемости приостановлен учебный процесс в 1 общеобразовательной организации и 3 классах 2 школ.

«Уважаемые родители! Если вы или ваш ребенок почувствовали недомогание или появились признаки острого респираторного заболевания, оставайтесь дома, не занимайтесь самолечением и вызовите врача. Не отправляйте больного ребенка в школу. Не подвергайте других детей риску заражения!» — говорится в сообщении.

В Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области начинает работать «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа, в том числе проведению профилактических прививок. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить консультацию по интересующим вопросам подготовки к предстоящей эпидемии и мерам по предотвращению заболевания гриппом.

Консультацию можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 часов рабочие дни по телефонам:

Отдел эпидемиологического надзора.

8 (351) 263-43-66.

Территориальный отдел в г. Кыштыме, в г. Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах.

8 (351−64) 3−12−07.