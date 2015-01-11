Более 35 тысяч исследований за семь лет провели в челябинском центре позитронной эмиссионной томографии

Центр позитронной эмиссионной томографии Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины стал первым региональным центром в России, решение о его строительстве было принято весной 2007 года. Стоимость проекта составила примерно 610 миллионов рублей. Поскольку в федеральную адресную инвестиционную программу южноуральский проект не попал, деньги на строительство и оснащение выделил региональный бюджет. Основная сумма пошла на приобретение оборудования: циклотрона, радиохимического модуля синтеза, позитронно-эмиссионного томографа и 64-срезового компьютерного томографа, изготовленных специально для южноуральского ПЭТ-центра. Одновременно со строительством, наладкой, пуском оборудования, запуском производства собственных изотопов и лицензированием велось обучение сотрудников в лучших научных центрах в сфере радиологии и лучевой диагностики России и Германии.

Первый собственный радиофармпрепарат челябинские специалисты получили в феврале 2010 года, а в январе 2011 года ПЭТ-центр принял первых пациентов на обследование с помощью этого препарата.

Сейчас в ПЭТ-центре проводятся два вида исследований: ПЭТ-КТ и сцинтиграфия. ПЭТ-КТ позволяет изучить весь организм пациента по методике whole body («все тело»), а также оценить функциональные особенности и выявить патологические новообразования за одно обследование. Сцинтиграфия отличается от ПЭТ-КТ тем, что исследует отдельный орган. Таким образом, врачи могут оценить распространенность злокачественного процесса у онкологических пациентов, найти очаг, чтобы назначить адекватное лечение, а также проконтролировать его эффективность.

«В ПЭТ-центре мы используем радиофармпрепарат на основе глюкозы – фтордезоксиглюкозу (18F-ФДГ), – рассказала заведующая ПЭТ-центром ЧОКЦОиЯМ Надежда Афанасьева. – Этот препарат накапливается в структурах организма, где происходит высокий уровень обмена глюкозы – в опухолевых клетках. Радиофармпрепарат не метаболизируется, а сохраняется в клетке достаточно долгое время. Это накопление и улавливают ПЭТ-сканеры. В 2017 году ежедневный прием пациентов в ПЭТ-центре увеличился с 10-15 человек до 20-25. Один и тот же человек может пройти несколько обследований. Сначала мы выявляем опухоль, потом пациент приходит для контроля, врачи изучают, как опухоль откликается на терапию, также проводим исследование, если есть подозрение на рецидив».

Без медицинских показаний, по собственному желанию, попасть на ПЭТ-КТ нельзя. Однако по направлению врача бесплатные исследования в ПЭТ-центре доступны для всех жителей Челябинской области.