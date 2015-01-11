Уважаемые жители Озерского городского округа!
В феврале 2018 года депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Иванович Похлебаев проводит приемы по личным вопросам граждан:
01.02.2018 г. – в поселке Метлино, ул. Мира, 15 (здание администрации, каб. 308);
08.02.2018 г. – в пос. Татыш , ул. Трудящихся, 22 (ДК им. А.С.Пушкина, 2 этаж);
14.02.2018 г. – в поселке Новогорный, ул. Советская, 15 (здание администрации, каб. 21)
Время приемов с 15:30 до 17:30.
Справки и запись по телефону: 3-34-18.
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