Уважаемые жители Озерского городского округа!

В феврале 2018 года депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Иванович Похлебаев проводит приемы по личным вопросам граждан:

01.02.2018 г. – в поселке Метлино, ул. Мира, 15 (здание администрации, каб. 308);

08.02.2018 г. – в пос. Татыш , ул. Трудящихся, 22 (ДК им. А.С.Пушкина, 2 этаж);

14.02.2018 г. – в поселке Новогорный, ул. Советская, 15 (здание администрации, каб. 21)

Время приемов с 15:30 до 17:30.

Справки и запись по телефону: 3-34-18.