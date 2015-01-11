Недостача в «Пятёрочке», интернет-мошенники и другие «свежие» преступления

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 143 происшествия, возбуждено 16 уголовных дел, раскрыто - 11.

17 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, который в январе 2016 года из автомобиля ВАЗ-21061, стоявшего возле центрального входа в парк культуры и отдыха, похитил имущество, причинив при этом технические повреждения транспортному средству. Ущерб от преступления составил 7400 рублей. Задержанный по подозрению в совершении данного преступления житель Озерска, 1998 года рождения, дал признательные показания. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации продолжается.

19 января в полицию обратился житель Озерска, 1963 года рождения, с заявлением по факту мошенничества. Мужчина в сети Интернет дал объявление о продаже земельного участка. Вскоре с ним связалась неизвестная женщина под видом покупателя с предложением приобрести данный участок. Мошенница предложила перевести на банковскую карту потерпевшего предоплату в размере 100 000 рублей, для чего попросила сообщить данные банковской карты, а именно, номер карты, срок действия карты, код на обратной стороне и владельца карты. Мужчина предоставил все данные, после чего к нему на телефон пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения, который он также продиктовал мошеннице. Данный код подтверждал подключение к счету потерпевшего чужого номера телефона. В результате с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 5000 рублей.

Отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Уважаемые граждане! Ни в коем случае никогда никому не сообщайте:

- пароли, приходящие на ваш телефон при помощи сервиса «смс-оповещения»;

- срок окончания действия карты;

- CVC код с обратной стороны карты!

В этот же день сотрудники полиции, работая по заявлению по факту выявленной в ходе инвентаризации недостачи в сумме свыше 18000 рублей в магазине «Пятерочка», расположенной по ул. Монтажников, установили, что работница данного магазина в декабре 2017 года из складского помещения похитила 15 блоков сигарет. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава. Имеющих высшее образование на должности среднего начальствующего состава. Требуется граждане, имеющие водительские удостоверения на должности полицейский-водитель.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 4 человека. На семейные конфликты полиция выезжала 23 раза. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 30 выездов.

Было составлено 262 административных протокола, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 18 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 10 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 26 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествия, проведено 13 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск