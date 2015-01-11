Убивать и насиловать стали меньше: главный полицейский Южного Урала рассказал, насколько безопасно жить в Челябинской области

Главный полицейский Южного Урала Андрей Сергеев на пресс-конференции, состоявшейся в минувшую пятницу, 26 января, рассказал, насколько безопасно жить в Челябинской области.

2017 год отмечен темпом прироста поставленных на учет противоправных деяний до 13,2% в январе против 5,6% в декабре прошедшего года.

Сократилось на 20,2% число убийств, на 12,1% – фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе на 14,4% – со смертельным исходом.

Меньше на 15,4% зарегистрировано разбоев, на 3,7% – квартирных краж и на 18,4% – краж транспортных средств.

"Необходимо отметить, что в 2017 году полицейскими обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении почти семи тысяч массовых мероприятий, в их числе более полутора тысяч общественно-политических и свыше пяти тысяч культурно-массовых. В совокупности в мероприятиях приняли участие почти четыре миллиона человек", - отметил генерал Сергеев.

Возросло на 17,3% количество выявленных и пресеченных органами внутренних дел экономических преступлений. Выявлено около пятисот преступлений коррупционной направленности.

В части незаконного оборота наркотических средств стражами порядка пресечено более восьми тысяч наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 263,5 килограмма наркотиков.

В сфере безопасности дорожного движения выявлено 1 452 413 нарушений правил дорожного движения. Уменьшилось на 6,2% число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

"Состояние миграционной обстановки характеризуется сокращением на 1,5% количества иностранных граждан, пересекших государственную границу РФ. Поставлено на миграционный учет 188 658 иностранных граждан. В целях обеспечения контроля за соблюдением миграционного законодательства проведено 6276 проверочных мероприятий, выявлено 47 962 административных правонарушений, - отметил главный полицейский региона.

Сергеев также отметил, что важнейшей задачей следует считать оперативную реакцию полицейских на заявления и обращения граждан в совокупности с адресной, упреждающей работой в жилом секторе.

"Вместе с тем в связи с предстоящим в 2020 году проведением международного саммита глав государств-участников ШОС и БРИКС текущий год рассматривается как период активнейших консолидированных усилий в сфере надлежащего обеспечения общественной безопасности как одного из главных условий, предъявляемых к организаторам его проведения", - сказал Андрей Сергеев.

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