Автошколы Озёрска. Пароли, явки, статистика

На территории Озерского городского округа проводят подготовку водителей на право управления транспортными средствами категории «В», имеющие действующие положительные заключения «о соответствии материально- технической базы автошколы» следующие автошколы:

1.) Государственное бюджетное образование (средне-специальное учебное заведение) "Озерский технический колледж". 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д.27. Срок действия заключения бессрочно.

2.) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д.35Б. Срок действия заключения бессрочно.

3.) Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола "Сирена", 456780, Челябинская область, г. Озерск, бульвар Луначарского, д.17. Срок действия заключения до 26 мая 2020 года.

4.) Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола "Ралли-Тур", 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д.7.. Срок действия заключения до 31.01.2018 года.

5.) Частное образовательное учреждение начального профессионального образования Автошкола "Партнер-Авто Озёрск", 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников д.20. Срок действия заключения до 01.10.2018 года.

Автошколы могут вести образовательную деятельность, только по адресу указанному в действующем заключении: «О соответствии материально- технической базы автошколы».

За 12 месяцев 2017 года подразделением РЭО ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области проведён анализ качества сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В», который учитывает количество не только вновь обратившихся кандидатов, но и повторно сдающих экзамены.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сообщаем, что в подразделении РЭО ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области для удобства обращения граждан, существует возможность подтверждения личности, что поможет Вам подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги» без участия посредников коммерческих организаций.

Для процедуры подтверждения личности необходимо обращаться по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина д.94 (1 этаж, правое крыло). При себе иметь паспорт гражданина РФ.