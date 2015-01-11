В Озерске подвели итоги операции «Район»

С 26 по 27 января 2018 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 89 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 9 человек за совершение преступлений, 1 гражданин, находившийся в розыске.

Выявлено 154 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 52, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 48, за иные правонарушения – 54.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 22 места концентрации правонарушителей, 268 граждан подучетной категории, в том числе 37 лиц, состоящих под административным надзором. При проверке условий хранения гражданского оружия изъято 3 единицы оружия.

В поселке Метлино в одном из продуктовых магазинов сотрудники полиции выявили факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. На продавца, продавшего алкоголь подростку, составлен административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.