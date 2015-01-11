В Челябинскую область возвращаются морозы за -20

Традиционно, самые сильные морозы ожидаются на юге области. Ночью 30 января температура воздуха здесь составила -27−30 градусов. Днем прогнозируют -5−10, на юге — -12−18 градусов. 31 января ночью ожидается от -22 до -27, в горах немного теплее — до-17 градусов. Завтра днем и в четверг ожидается от -13 до -18 мороза.

В Челябинске днем во вторник и среду также существенно похолодает — ожидается от -20 до -24 градусов. 1 февраля также прогнозируется небольшой снег.

В народном славянском календаре 31 января называют Афанасьевым днем, традиционно в этот день приходят морозы, которые и называют «афанасьевскими». Народная поговорка: «Афанасий нос и ухо дерёт» указывает на традиционные в этот день морозы. Кроме того, день Афанасия считался серединой зимы в отношении корма скотины. И если запасов корма оставалось более половины — крестьянин мог не волноваться и спокойно дожидаться весеннего выпаса. Если же оставалось меньше — хозяин старался кормить более бережно.

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