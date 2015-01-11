УСЗН приглашает за пособиями

Управление социальной защиты населения приглашает родителей для оформления выплаты ежемесячного пособия до полутора лет в связи с рождением (усыновлением) ребенка с 1 января 2018 года.

Право на данную выплату имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае если ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Челябинской области (в Челябинской области 1,5-кратная величина прожиточного минимума составляет 15912 рублей).

За назначением пособия необходимо обращаться с документами:

- документ, удостоверяющий личность родителя (усыновителя) либо лица, его заменяющее;

- свидетельство о рождении ребенка;

- справка с места жительства родителей о совместном проживании с ним ребенка (действительна в течение 1 месяца со дня выдачи);

- свидетельство о заключении (расторжении) брака, (об установлении отцовства,св-во о смерти).

- документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние 12 месяцев перед обращением для определения среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной выплаты на ребенка, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода семьи.

- сберегательная книжка или договор банка г. Озерска (Сбербанк, Челиндбанк, Челябинвестбанк).

в УСЗН по адресу ул.Космонавтов д.20, каб.225. Телефон для справок: 6-51-62, 9-18-62.