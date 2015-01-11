Двое южноуральцев попали в «кремлевский список» Минфина США

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и уроженец Челябинска, помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин попали в «кремлевский список» лиц, в отношении которых могут быть введены санкции со стороны США.

Всего в доклад министерства финансов вошли 210 человек, близких к руководству России. Среди них бизнесмены, имеющие состояние более 1 млрд долларов, а также 114 политиков и глав госкорпораций, в том числе кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

ММК входит в число крупнейших производителей стали в мире и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в РФ включают в себя металлургический комплекс с полным производственным циклом.

В список также вошел владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Бизнес РМК в Челябинской области представлен четырьмя предприятиями — это Михеевский ГОК (Варненский район), ЗАО «Карабашмедь», Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ) и Александринская горно-рудная компания (Нагайбакский район). В 2017 году компания начала строительство Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе.

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