Благоустройство: приоритеты определит рейтинговое голосование

Жители Озерского городского округа, пришедшие 18 марта на выборы президента Российской Федерации, также смогут проголосовать за общественные территории, нуждающиеся в преобразовании.
Следует напомнить, что благоустройство общественных территорий, в том числе парков и мест массового отдыха населения в 2018 году пройдёт в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
30 ноября 2017 года в округе была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы. На основании общественных обсуждений и решения общественной комиссии в программу был включён адресный перечень пяти территорий для благоустройства:
– сквер в посёлке Метлино в районе улиц Мира и Центральная;
– пешеходная зона в Озерске на проспекте К.Маркса;
– сквер имени Б.В. Броховича в Озерске;
– сквер имени А.Б. Логинова в Озерске;
– освещённая пешеходная зона в Парке культуры и отдыха в Озерске.
Кроме того, 19-ть муниципальных образований Челябинской области и, в частности, жители Озерского городского округа смогут внести дополнительные предложения по благоустройству общественных пространств, которые будут рассмотрены общественной комиссией, а наиболее популярные и актуальные проекты войдут в бюллетень для рейтингового голосования, которое состоится 18 марта.
Приём предложений от жителей округа осуществляется с 29 января по 12 февраля 2018 года по следующим адресам:
– в администрации Озерского городского округа ( пр. Ленина, д.30а );
– в отделе администрации округа по посёлку Метлино ( ул. Мира, д. 15 );
– в отделе администрации округа по посёлку Новогорный ( ул. Советская, д. 15);
– в приёмной управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (ул. Индустриальная, д.3);
– в депутатском центре местного отделения ВПП «Единая Россия» (пр. Ленина, д. 32а, кабинет №2).
Обращаем внимание граждан Озерского городского округа на то, что по условиям участия в муниципальной программе, документы формируются и предоставляются:
– общественными организациями;
– политическими партиями, зарегистрированными и действующими в установленном законом порядке;
– инициативной группой граждан, совершеннолетних, постоянно проживающих на территории Озерского городского округа, численностью не менее 30 человек.
По общественным территориям, которые войдут в список для рейтингового голосования, будут подготовлены дизайн-проекты, с которыми смогут ознакомиться и отдать свой голос жители округа, пришедшие на избирательные участки 18 марта. В голосовании по выбору общественных территорий смогут принять участие граждане, достигшие возраста 14 лет.
http://www.ozerskadm.ru