Благоустройство: приоритеты определит рейтинговое голосование

Жители Озерского городского округа, пришедшие 18 марта на выборы президента Российской Федерации, также смогут проголосовать за общественные территории, нуждающиеся в преобразовании.

Следует напомнить, что благоустройство общественных территорий, в том числе парков и мест массового отдыха населения в 2018 году пройдёт в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

30 ноября 2017 года в округе была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы. На основании общественных обсуждений и решения общественной комиссии в программу был включён адресный перечень пяти территорий для благоустройства:

– сквер в посёлке Метлино в районе улиц Мира и Центральная;

– пешеходная зона в Озерске на проспекте К.Маркса;

– сквер имени Б.В. Броховича в Озерске;

– сквер имени А.Б. Логинова в Озерске;

– освещённая пешеходная зона в Парке культуры и отдыха в Озерске.

Кроме того, 19-ть муниципальных образований Челябинской области и, в частности, жители Озерского городского округа смогут внести дополнительные предложения по благоустройству общественных пространств, которые будут рассмотрены общественной комиссией, а наиболее популярные и актуальные проекты войдут в бюллетень для рейтингового голосования, которое состоится 18 марта.

Приём предложений от жителей округа осуществляется с 29 января по 12 февраля 2018 года по следующим адресам:

– в администрации Озерского городского округа ( пр. Ленина, д.30а );

– в отделе администрации округа по посёлку Метлино ( ул. Мира, д. 15 );

– в отделе администрации округа по посёлку Новогорный ( ул. Советская, д. 15);

– в приёмной управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (ул. Индустриальная, д.3);

– в депутатском центре местного отделения ВПП «Единая Россия» (пр. Ленина, д. 32а, кабинет №2).

Обращаем внимание граждан Озерского городского округа на то, что по условиям участия в муниципальной программе, документы формируются и предоставляются:

– общественными организациями;

– политическими партиями, зарегистрированными и действующими в установленном законом порядке;

– инициативной группой граждан, совершеннолетних, постоянно проживающих на территории Озерского городского округа, численностью не менее 30 человек.

По общественным территориям, которые войдут в список для рейтингового голосования, будут подготовлены дизайн-проекты, с которыми смогут ознакомиться и отдать свой голос жители округа, пришедшие на избирательные участки 18 марта. В голосовании по выбору общественных территорий смогут принять участие граждане, достигшие возраста 14 лет.

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