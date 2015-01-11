Семья южноуральца, пропавшего в Японском море, получит 1,5 млн рублей. Материальную помощь родным выплатит компания-судовладелец.

Официально экипаж рыболовного траулера «Восток» не признан погибшим. Поиски пропавшей в Японском море шхуны продолжаются. На днях Росморречфлот объявил моряков пропавшими без вести.

В ближайшее время родные членов экипажа получат компенсацию в размере 1, 5 млн рублей. Об этом заявила компания «ДВ-флот», которой принадлежало судно.

На борту корабля «Восток» находилось 20 человек. Среди них уроженец Челябинской области 56-летний Евгений Расчектаев. Кроме материальной помощи его родственники получат выплату от страховой компании, в которой были застрахованы все члены экипажа «Востока».

Напомним, промысловое судно «Восток» пропало 25 января. Корабль подал сигнал бедствия. После чего перестал отвечать на запросы. Поисковая операция не дала результатов. По факту исчезновения судна заведено уголовное дело.

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