Трое южноуральцев обокрали сотовый операторов на 2,5 млн. рублей

Следователями регионального Главка МВД направлено в суд уголовное дело трех южноуральцев, обокравших операторов сотовой связи. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По материалам уголовного дела, трое мужчин в возрасте 46, 28 и 29 лет, действуя в группе, похищали аккумуляторы, проникая в помещения станций сотовых операторов в восьми районах области, а также в Южноуральске, Озерске и Карабаше. Следователи установили более 30 эпизодов с участием преступной группы. Причиненный собственникам ущерб составил более 2,5 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в Еткульский районный суд.

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