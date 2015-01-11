Воспитанники детского дома посетили музей озерской полиции.

31 января воспитанники озёрского детского дома посетили музей озерской полиции.

Экскурсию провел председатель совета ветеранов Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Серухин и ветеран МВД майор милиции в отставке Иван Игнатьев. Перед началом экскурсии ребята рассказали о себе, о своих достижениях, о том, кем они мечтают стать в будущем.

Ветераны познакомили детей с историей озерской полиции, рассказали о работе спецмилиции в закрытых образованиях. Мальчишки и девчонки с интересом изучили экспозиции музея, узнали много интересного о службе в органах внутренних дел.

В благодарность за проведенную экскурсию ребята в фонд музея озерской полиции подарили сувенир, сделанный своими руками.

В конце мероприятия дети с удовольствием участвовали в фото сессии на желто-синем патрульном милицейском мотоцикле.