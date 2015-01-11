В «уральском» рутении обнаружен «румынский» след

Международная независимая научная комиссия озвучила результаты по изучению изотопа Ru-106, выброс которого был зафиксирован на Урале и в странах Европы осенью 2017 года.

Как рассказали в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики, в исследовании участвовали учёные и специалисты из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России. Члены комиссии сделали вывод: какие-либо последствия от выброса радиации для здоровья людей исключаются. Но «из-за больших неопределенностей» установить источник рутения на данный момент невозможно.

Между тем, в ряде стран были проведены замеры Ru-103. Соотношение активности Ru-106/Ru-103 было одинаковым и соответствующим величине, характерной для свежего отработавшего ядерного топлива. Ядерщики полагают, что (цитируем) «необходимо провести дополнительные измерения в точках, находящихся выше, по отношению к направлению ветра, тех мест, где был обнаружен Ru-106 в Челябинской области.

Кроме того, учёные считают полезным получить измерения по выпадениям Ru-10из Румынии — ввиду обнаруженных там наибольших значений активности Ru-106. При этом гипотеза о «медицинском» происхождении Ru-106 подтверждения не нашла.

Следующее заседание комиссии пройдёт 11 апреля 2018 года в Москве. Возможно, после неё тайна появления рутения на Урале будет раскрыта.

Напомним, что с 25 сентября по 1 октября 2017 года Росгидромет зафиксировал на Южном Урале повышенный уровень радиоизотопа Ru-106. При этом в Аргаяше и Нагорном уровень загрязнения был назван «экстремально высоким» (превышение фона за предыдущий месяц — в 986 и 440 раз соответственно). Кроме того, продукты распада рутения были зафиксированы метеорологами в Татарстане и целом ряде стран Западной Европы. Данный факт сильно напугал россиян, в том числе и жителей Свердловской области, так как ПО «Маяк», которому приписали выброс, находится в соседнем регионе. Однако 21 ноября 2017 года «Маяк» выступил с официальным комментарием: «Доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей».

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