Стартовал новый спортивный год!

Не успели отгреметь новогодние праздники, как наступили трудовые будни. А для кого-то даже начался Новый спортивный год! В конце января стартовало масштабное событие: в Озёрске начал набирать обороты в своём развитии школьный хоккей.

Инициатором акции выступил председатель общественной Молодежной палаты при Собрании депутатов - Андрей Васильев. По его словам, с возрождением в Озёрском городском округе хоккея, вырос интерес к этому виду спорта. Школьникам, конечно, хочется попробовать себя в роли хоккеистов, поэтому Молодёжной палатой был поднят вопрос о проведении игр среди школ города. На заседании все члены ОМП поддержали эту идею. Поэтому, теперь у ребят появится возможность посоревноваться в любимом виде спорта.

Школьный хоккей будет продолжатся вплоть до весны. Команды школ №25, 33 и 39, уже играют между собой.

Отметим, что финансовую поддержку оказали Служба по делам молодежи, а призы предоставило местное отделение ВПП «Единая Россия».