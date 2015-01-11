Состоялось награждение студентов-волонтёров по итогам 2017 года

2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтера. В Озерском городском округе традиции волонтёрства поддерживаются и развиваются на базе ОТИ НИЯУ МИФИ. На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню Российского студенчества, состоялось чествование молодых активистов. В церемонии награждения принял участие глава округа Евгений Щербаков.

Штаб студенческих отрядов работает на базе ОТИ НИЯУ МИФИ, но объединяет он не только волонтёров своего ВУЗа, а также добровольцев из других учебных заведений города, которые помогают организаторам во время проведения спортивных и творческих мероприятий для пожилых людей, для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья, в ходе благотворительных акций, проводят обучение старшего поколения озерчан в рамках сотрудничества с университетом третьего возраста.

В этот день в праздничном мероприятии приняли участие директор Озёрского технологического института, депутат Собрания депутатов округа Иван Иванов, председатель местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту РФ Антон Чучалин, начальник отдела социально-воспитательной работы ОТИ НИЯУ МИФИ Ирина Нуржанова, представитель службы по делам молодежи администрации Наталья Лаврентьева, председатель профсоюзной организации ОТИ НИЯУ МИФИ Юлия Ерахтина.

С приветственным словом и поздравлениями к студентам обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Студенческие годы – это, наверное, один из самых лучших периодов в жизни каждого человека. Время, когда мы много мечтаем, ставим перед собой смелые задачи. Я желаю вам ставить перед собой настолько амбициозные цели насколько позволяет вам ваше воображение. Потом вы убедитесь в том, что все они воплотятся в жизнь.

Студенты – это самая креативная часть общества, поэтому у меня просьба к вам – активно участвовать в жизни города, не стесняться высказывать свои предложения о том, каким бы вы хотели видеть Озерск, что нам нужно сделать, чтобы молодёжи было интересно здесь жить и работать. Поздравляю вас с праздником, желаю прекрасного настроения!

Студенческий праздник, как и полагается, прошёл шумно и весело, в формате развлекательно-игровой программы. Торжественное вручение грамот и благодарственных писем чередовалось с творческими конкурсами и вокальными номерами. Свою искреннюю признательность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве озерским волонтёрам выразили Совет ветеранов Озерского городского округа, местные отделения Всероссийского общества инвалидов и общества слабовидящих людей, ОТИ НИЯУ МИФИ, Парк культуры и отдыха, детский сад «Малышок», местное отделение ДОСААФ России, служба по делам молодёжи администрации округа.