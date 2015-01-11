Семь камней счастья. Озеро Иртяш.

Координаты - 55° 49.881' E 60° 46.801'

Озеро Иртяш является вторым по площади в Челябинской области после озера Увильды и третьим по объему воды после озер Увильды и Аргази. Оно вытянуто с юго-запада на северо-восток, имеет длину около 6 километров и ширину около 8 километров. По разным данным, максимальная глубина Иртяша колеблется от 12 до 22 метров. На берегу озера Иртяш расположены два больших города: Касли и Озерск.

Много горожан отдыхает летом на берегу озера Иртяш, но мало кто слышал о том, что сосредоточенная в одном месте группа камней обладает волшебным свойством приносить счастье. Эта легенда уже проверена небольшим количеством людей. Мне рассказывали, что желания, загаданные здесь, действительно исполняются.

Только посвященные знают, какие действия совершить, чтобы активировать волшебные камни. Я открою этот секрет. Нужно задумать конкретное желание, снять обувь, войти в воду и забраться на Первый магический камень (самый дальний), далее последовательно перебираться с камня на камень в сторону берега. Не торопитесь, спешка здесь не поможет. На каждом камне необходимо останавливаться и вслух желать счастья одному любому человеку. Седьмой камень для своего сокровенного желания, проговаривать его не нужно, лучше закрыть глаза и представить. Это очень ответственный момент.

Чем искренней пожелания другим и яснее свое, тем быстрее все исполнится.

Ходить по валунам нужно только в теплое время года, когда они омываются озерной водой. За своей мечтой пройти по камням можно только один раз.

На Урале есть несколько магических мест, где исполняются желания. Одно из них находится совсем рядом. И если вы будете верить в силу этого чудесного места, то ваша мечта обязательно исполнится.

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