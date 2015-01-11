Коммунальщики Озерска выиграли у мэрии суд по взысканию старых долгов

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск озерского муниципального предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ) о взыскании задолженности с управления имущественных отношений администрации закрытого города.

Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства, возражений от ответчика не поступало.

Долг в 250 тыс. рублей за поставку тепла, холодное и горячее водоснабжение и канализацию образовался еще в 2015 году. «Это были последние месяцы правления Александра Калинина (экс-главы Озерска — ред.), под конец его срока вообще ни с кем не расплачивались, — пояснил корреспонденту Znak.com источник в городской мэрии. — Понятно, что на такую „мелочь“, как долг муниципальному предприятию в 250 тысяч, внимания даже не обратили. Никто бы и не узнал, но в сегодняшнем катастрофическом положении ММПКХ вынуждено собирать копейки даже с учредителя».

Подтверждением плачевного состояния озерского МУПа является тот факт, что при подаче искового заявления в арбитраж юристы предприятия попросили об отсрочке уплаты госпошлины. В качестве довода были предъявлены выписки с абсолютно пустых банковских счетов ММПКХ. Всего, по официальным данным, долги муниципального предприятия коммунального хозяйства Озерска перед поставщиками превысили миллиард рублей.

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