Предприниматель, сорвавший строительство ледового городка в Озёрске, включён в «чёрный список»

Попытка челябинского предпринимателя Потлова оспорить решение Антимонопольной службы о включении его фирмы «Синтез-ПК» в Реестр недобросовестных поставщиков закончилась неудачей. 25 января Арбитражный суд Челябинской области оставил решение ФАС от 15 марта 2017 года в силе.

В «чёрный список» Анатолий Потлов и его ООО «Синтез-ПК» были занесены по жалобе Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озёрского городского округа после того, как челябинец сорвал сроки строительства двух ледовых городков на территории ЗАТО. Выиграв муниципальный конкурс на общую сумму более двух миллионов рублей в ноябре 2016 года, Потлов так и не приступил к исполнению условий договора. Как говорится в результатах дела, на обоих объектах строительства было «установлено, что Подрядчиком завезены ледяные блоки зеленовато-мутного цвета толщиной 20 см, с наличием «шуги» толщиной 10-12 мм, имеются вкрапления и наличия пузырьков воздуха, а также сколы… Актами от 19.12.2016, от 20.12.2016, от 21.12.2016, от 22.12.2016, от 23.12.2016, от 26.12.2016 установлено, что на объекте отсутствует бригада рабочих, выполняющих работы по устройству ледового городка, лед завезен, работы не начаты».

После неоднократных попыток связаться с «пропавшим» подрядчиком, представители УКСиБ отправили Потлову бандероль-уведомление об одностороннем отказе от его услуг и расторжении договора на строительство ледовых городков. Однако внезапно воскресший из небытия предприниматель в телефонном разговоре заявил, что сам отказывается от контракта и требует вернуть залог, внесённый при заключении договорных отношений. Причиной своего решения об отказе Потлов назвал отсутствие согласования графика работ со стороны администрации. Кроме того, Потлов потребовал подписать акты выполненных работ и возмещения уже понесённых затрат – доставки того самого мутно-зелёного колотого льда с вкраплениями водорослей и воздушных пузырьков.

В ходе судебного заседания выяснилось, что никакого согласования графика работ условиями контракта предусмотрено не было, УКСиБ требовал лишь согласовать с Подрядчиком расстановку элементов ледового городка, а также сроки начала выполнения работ по монтажу ледовых фигур. График выполнения работ Заказчик согласовывать не обязан.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд не нашёл оснований для отмены решения Федеральной антимонопольной службы о внесении ООО «Синтез-ПК» и его директора Анатолия Потлова в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.