На лечение болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге бросят все автомобили «скорой» и два вертолета

Во время ЧМ-2018 будет работать весь состав медицинских учреждений Екатеринбурга, кроме того, для будут привлечены бригады станции "Скорой помощи" и Центра медицины катастроф. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
Во время ЧМ-2018 будет работать весь состав медицинских учреждений Екатеринбурга, кроме того, для будут привлечены бригады станции "Скорой помощи" и Центра медицины катастроф.
есть целая программа медпомощи жителям и гостям города, в том числе, болельщикам во время проведения мундиаля. Базовым учреждением станет областная больница №1, в настоящее время предусмотрено ее дооснащение автомобилями "скорой помощи", дополнительное обучение проходят около 100 специалистов, а также волонтеров.
Как заявил министр, во время ЧМ будет задействован весь парк "скорых" и два вертолета санавиации.
"Для санавиации у нас есть 30 приемо-сортировочных площадок, в том числе рядом с больницами. В прошлом году, например, они совершили более 300 вылетов", – заявил Андрей Цветков.
https://www.nakanune.ru
Ключевые теги: ЧМ по футболу, медицина, Екатеринбург.
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