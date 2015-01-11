До завершения «дачной амнистии» осталось 20 дней

«Дачная амнистия», благодаря которой собственники незарегистрированных садовых домиков могут оформить на них право собственности в упрощенном порядке, завершится 1 марта.

По «дачной амнистии» для регистрации права собственности не требуется разрешение на ввод строения в эксплуатацию. Тем, кто не успеет уложиться в обозначенные сроки, придется запрашивать разрешение у органов местного самоуправления по месту нахождения объекта

Для регистрации в упрощенном порядке гражданам понадобятся: документ об оплате госпошлины, разрешение на строительство, правоустанавливающие документы на участок и подготовленный кадастровым инженером техплан жилого дома.

Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый инженер. Договором подряда может быть установлена возможность оплаты работы только после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом.

Заявления и прилагаемые к ним документы могут быть представлены при выездном приеме или через многофункциональный центр (МФЦ). Их также можно отправить по почте с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

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