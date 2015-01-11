До -27°C: на Южный Урал возвращаются морозы.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня днем столбики термометров покажут -4, -9°C, в низинах похолодает до -15°C.
В ночь на субботу температура опустится до -17, -22°C, в низинах до -27°C. В дневные часы по области -3,-8°C, в южных районах до -12°C.
Ветер преимущественно северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
https://newdaynews.ru
Ключевые теги: Южный Урал, морозы.
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