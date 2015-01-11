Деньги на первенца получит первая озерская семья

В Озерском городском округе состоялось знаковое событие: сегодня в управлении социальной защиты населения было принято первое заявление от молодой семьи, имеющей право на выплату в связи с рождением первого ребенка.

- С первого января 2018 года вступили в силу новые меры социальной поддержки для семей, имеющих детей, - пояснила начальник УСЗН администрации Лилия Солодовникова и напомнила их суть: по указу президента, семья, где родился первый ребенок и доход которой составляет 15 912 рублей на одного члена семьи, имеет право на ежемесячную денежную выплату в размере 10 221 рубль.

Также, по распоряжению губернатора Челябинской области, с 1 января 2018 года дополнительную меру социальной поддержки могут получить молодые семьи, у которых родился третий и последующие дети при условии, что доход семьи составляет 9 500 рублей на одного члена семьи.

Лилия Солодовникова:

- К сожалению, пока такие семьи к нам не обратились. На данный момент мы располагаем информацией, что в январе в нашем округе родились 10 первенцев. В ходе общения с гражданами (чаще всего нам задают вопросы по телефону) кроме одной мы не выявили других семей, где бы доход составлял установленную законами величину. С другой стороны, это хорошо – значит, в Озерске живут люди более обеспеченные, семьи более благополучные, чем в других территориях.

Если кто-то пока не слышал о выплатах подобного рода, приглашаем обратиться к нам в УСЗН (ул. Космонавтов, 20, каб. 225), можно зайти на официальный сайт органов местного самоуправления (в разделе «Управление соцзащиты» размещен перечень необходимых документов), соответствующие разъяснения даны в СМИ - будем надеется, что информация дойдет до каждого.

О том, что их семье полагается мера социальной поддержки, Александр и Анастасия Анкины узнали из телевизионных новостей, потом еще раз перепроверила информацию в сети Интернет и обратились в управление социальной защиты населения администрации ОГО.

- Здесь нам все объяснили: какие документы необходимо собрать, куда подойти с заявлением. Буквально на глазах супруга оформила необходимые бумаги, будем ждать результата, - рассказал Александр Анкин. Во время общения с сотрудниками УСЗН молодые супруги пребывали в хорошем настроении и не скрывали, что искренне рады будущей прибавке к семейному бюджету.

- Сейчас дети – дорогие, и выделяемые государством средства будут нам очень полезны, мы направим их на воспитание ребенка, - поблагодарив за оказанное внимание, Анастасия Анкина поделилась подробностями о малыше, который родился ровно месяц назад и получил от родителей славянское имя Яромир. – До рождения сына мы жили в Озерске, в прошлом году переехали в Касли, в свой дом, который достался нам по наследству. Условия для малыша созданы хорошие, нам очень помогают наши бабушки. О дальнейшем продолжении рода пока не задумываемся.

Сотрудники УСЗН от всей души поздравили молодую семью с рождением первенца – вручили маме большой букет и подарочный сертификат в один из городских хозяйственных отделов. Молодым сообщили, что в самые короткие сроки их заявление на выплату будет отправлено в областное Министерство социальных отношений, подтверждения долго ждать не придется. Уже в феврале чета Аникиных должна получить причитающиеся им деньги переводом на банковский счет за период начиная с января 2018 года.

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