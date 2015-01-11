Экс-губернатор Михаил Юревич подал иск о защите чести и достоинства к челябинскому журналисту

Таганский районный суд Москвы принял к производству иск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича о защите чести.

Иск адресован челябинскому журналисту Андрею Корецкому, автору интернет-издания UralDaili, а также к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Беседа судьи с представителями сторон назначена на 12 февраля.

Адвокат Игорь Трунов пояснил агентству «Интерфакс-Урал», что его подзащитный М. Юревич просит суд обязать ответчика опровергнуть многочисленные информации, содержащие недостоверную и клеветническую информацию.

«На наш взгляд, он (А. Корецкий- ИФ) перешел всякую грань разумного. Что только не приписывается Юревичу, вплоть до терроризма. Мы также готовим заявление в правоохранительные органы о привлечении журналиста к уголовной ответственности за клевету», — сказал И. Трунов.

Он добавил, что в иске также содержится требование о возмещении причиненного морального вреда, но не уточнил сумму требования.

Вы понимаете, что для моего подзащитного тема денег не первична. Но клевета должна быть наказана, в том числе и материально», — отметил адвокат.

Ответчик по делу А. Корецкий на своем сайте подтверждает, что получил повестку из суда, но не имеет в своем распоряжении текста иска.

Он также подсчитал, что на его сайте опубликовано порядка 600 статей, выходящих по запросу «Юревич коррупция».

24 мая 2017 г. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу следствия на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, который отказался заочно арестовать М. Юревича, обвиняемого во взяточничестве и подстрекательстве к клевете.

Решением облсуда М. Юревичу избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции.

7 августа Челябинский областной суд ограничил суммы арестованных средств на счетах М. Юревича до 500 млн рублей. Решение об аресте восьми объектов недвижимости оставлено в силе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении М. Юревича по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

По версии следствия, М. Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Бывший губернатор Челябинской области находится за границей.

5 мая М. Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал следствию в заочном аресте экс-губернатора, однако 24 мая Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию следствия на это решение.

http://www.interfax-russia.ru/