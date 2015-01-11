Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

Наша еженедельная афиша на уикенд! Самые интересные события Озёрска, Миасса, Челябинска и Екатеринбурга!

Озёрск

10 и 11 февраля, 17-00

ДК «Маяк»: праздник популярной песни «Наших песен удивительная жизнь».

10 февраля, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: рейтинговый турнир Марафон 2-ой тур 1-ая группа по «Пирамиде комбинированной».

10 февраля, 11-00

Озёрский театр кукол: ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД (большой зал) 3+

10 февраля, 11-00

Стадион «Труд»: Товарищеская встреча по хоккею. МЧС – Администрация.

10 февраля, 13-00

Ночной клуб «Торнадо»: региональный танцевальный фестиваль «Top Secret»

10 февраля, с 16-00

Кск «Лидер»: Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди мужских команд. Спутник – Кыштым. Восход – Кудесник.

10 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: психологический фарс «Терроризм»(18+)

10 февраля, с 19-30

Кск «Лидер»: Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд. Спартак – Технезис, Факел – Джинн.

11 февраля, с 10-00

Кск «Лидер»: Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди мужских команд. Кудесник – Наука, Фортуна – Эмерком, Озёрские лайки – Ракета.

11 февраля, 10-00

Глк Егоза: впервые пройдет Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту!

11 февраля, 11-00

Озёрский театр кукол: ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛЛАДИНА (большой зал) 6+

11 февраля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: региональный танцевальный фестиваль Top Secret

11 февраля, с 11-00

Кск «Лидер»: Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд. Фортуна – АТЭЦ, Энергия – Эмерком.

11 февраля, 11-00

Шахматный клуб: Первенство Озерского городского округа по классическим шахматам.

11 февраля, 12-00

Стадион «Труд»: Первенство Челябинской области по хоккею с шайбой, среди юношеских и детских команд в сезоне 2017-2018 г.г.

11 февраля, с 14-30

Кск «Лидер»: волейбол. Открытый Чемпионат Озерского городского округа, среди женских команд. Миасс – Альянс, Апельсин – Миасс.

П. Татыш

10 февраля, 14-00

ДК им.А.С.Пушкина: Вечер поэзии.

Презентация сборника стихов Юрия Климова.

10 февраля, 15-00

Стадион «Авангард»: открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2017-2018 г.г. Караван – Мимино.

11 февраля, 10-00

Стадион «Авангард»: настольный теннис Открытые квалификационные турниры Озерского городского округа.

Миасс

Глц «Солнечная долина»: дистанция трассы для детей до 12 лет – 2 километра, для взрослых – 4 километра. Победители получат памятные медали и награды. Первым 50 зарегистрировавшимся участникам вручат фирменные шапки «Лыжня России 2018».

Челябинск:

10 февраля, 9-00

Г.Копейск: «Виртуоз руля 2018: Зимний кубок».

Зачеты

•«Студент. Передний привод»

•«Студент. Задний привод»

•«Абсолют. Передний привод»

•«Абсолют. Задний привод»

•«Леди»

• Командный зачет

С 10 февраля

Библиотека им. Пушкина: экспонируется передвижная фотовыставка «Крым. Мы вместе» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала.

События 2014 года в Симферополе и Севастополе, а также митинги в поддержку Крыма на Урале запечатлели челябинские фотографы и фотожурналисты.

10 и 11 февраля

ГагаринПарк: «ЮвелирЭкспо» - это перспективный проект, который соберет лидеров рынка ювелирных, товаров и услуг для демонстрации продукции с целью привлечения покупателей и партнеров. Посетители выставки смогут приобрести разнообразие ювелирных украшений узнать о самых актуальных новинках.

10 и 11 февраля

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Александрова: ярмарка «Уральские самоцветы». Кроме этого, участие в ярмарке принимают участие мастера декоративно- прикладного творчества ( текстильная кукла, изделия из дерева, глины). Наши Уральские мастера просто уникальные, и с камнем могут работать, и с кожей, и с текстилем и с глиной, и сделать то, что не найти в магазинах!

11 февраля, 12-00

Библиотека им. Пушкина: Автор книги «Психология счастья: простые решения сложных вопросов» Николай Шукшин в своей лекции «Как победить стресс» расскажет о простых инструментах в борьбе за счастье и хорошее самочувствие. Советы психолога могут помочь любому человеку, независимо от возраста и пола.

11 февраля, 13 и 14-00

Государственный исторический музей Южного Урала: в нашем краеведческом, а точнее в «детской» его части (в Детском музее), каждое воскресенье проводят научные занятия для детей 7-12 лет. Обучают физике, химии, географии или биологии.

Екатеринбург

С 10 февраля

Детская филармония: «Большой барабум». Это история про самых-самых. Самый древний, самый громкий, самый ритмичный музыкальный инструмент. Угадали, о чем пойдет речь? Большое семейство ударных инструментов на сцене Детской филармонии.

10 февраля с 9-00

Екатеринбург-Экспо:центральным стартом для спортсменов и любителей из Екатеринбурга и Свердловской области станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2). Начало регистрации в 9:00. Первый старт в 10:45. Длина дистанции 2025 метров. Всего пройдёт несколько забегов до 16:00.

10 февраля, 11-00

РК «Космос»: артфест «Купи картину». Более ста профессиональных художников свои оригинальные работы в самых разных жанрах классической и современной живописи. У посетителей фестиваля появится уникальная возможность купить настоящее произведение искусства по вполне доступным ценам. Около трети работ стоят не дороже полутора тысяч рублей, более половины картин можно будет приобрести дешевле трех тысяч.

10 февраля, 17-00

ДИВС: вечер профессионального бокса. Главным событием турнира будет двенадцатираундовый бой за звание чемпиона мира в первом легком весе (до 59 кг) по версии IBO между действующим обладателем пояса Шавкатом Рахимовым (11-0, 8 КО) из Екатеринбурга и бывшим владельцем этого звания, также владевшим в свое время мировым титулом IBF, южноафриканцем Малкольмом Классеном (33-7-2, 17 КО).