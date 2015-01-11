Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

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Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

Наша еженедельная афиша на уикенд! Самые интересные события Озёрска, Миасса, Челябинска и Екатеринбурга! 

Озёрск

10 и 11 февраля, 17-00

ДК «Маяк»: праздник популярной песни «Наших песен удивительная жизнь».

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

10 февраля, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: рейтинговый турнир Марафон 2-ой тур 1-ая группа по «Пирамиде комбинированной».

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

10 февраля, 11-00

Озёрский театр кукол: ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД (большой зал) 3+

 

10 февраля, 11-00

Стадион «Труд»: Товарищеская встреча по хоккею. МЧС – Администрация.

10 февраля, 13-00

Ночной клуб «Торнадо»: региональный танцевальный фестиваль «Top Secret»

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

10 февраля, с 16-00

Кск «Лидер»: Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди мужских команд. Спутник – Кыштым. Восход – Кудесник.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

10 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: психологический фарс «Терроризм»(18+)

10 февраля, с 19-30

Кск «Лидер»: Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд. Спартак – Технезис, Факел – Джинн.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

11 февраля, с 10-00

Кск «Лидер»: Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди мужских команд. Кудесник – Наука, Фортуна – Эмерком, Озёрские лайки – Ракета.

11 февраля, 10-00

Глк Егоза: впервые пройдет Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту!

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

11 февраля, 11-00

Озёрский театр кукол: ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛЛАДИНА (большой зал) 6+

11 февраля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: региональный танцевальный фестиваль Top Secret

11 февраля, с 11-00

Кск «Лидер»: Открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд. Фортуна – АТЭЦ, Энергия – Эмерком.

11 февраля, 11-00

Шахматный клуб: Первенство Озерского городского округа по классическим шахматам.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

11 февраля, 12-00

Стадион «Труд»: Первенство Челябинской области по хоккею с шайбой, среди юношеских и детских команд в сезоне 2017-2018 г.г.

11 февраля, с 14-30

Кск «Лидер»: волейбол. Открытый Чемпионат Озерского городского округа, среди женских команд. Миасс – Альянс, Апельсин – Миасс.

П. Татыш

10 февраля, 14-00

ДК им.А.С.Пушкина: Вечер поэзии.

Презентация сборника стихов Юрия Климова.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

10 февраля, 15-00

Стадион «Авангард»: открытый Чемпионат ОГО по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2017-2018 г.г. Караван – Мимино.

11 февраля, 10-00

Стадион «Авангард»: настольный теннис Открытые квалификационные турниры Озерского городского округа.

Миасс

Глц «Солнечная долина»: дистанция трассы для детей до 12 лет – 2 километра, для взрослых – 4 километра. Победители получат памятные медали и награды. Первым 50 зарегистрировавшимся участникам вручат фирменные шапки «Лыжня России 2018».

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

Челябинск:

10 февраля, 9-00

Г.Копейск: «Виртуоз руля 2018: Зимний кубок».

Зачеты

•«Студент. Передний привод»

•«Студент. Задний привод»

•«Абсолют. Передний привод»

•«Абсолют. Задний привод»

•«Леди»

• Командный зачет

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

С 10 февраля

Библиотека им. Пушкина: экспонируется передвижная фотовыставка «Крым. Мы вместе» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала.

События 2014 года в Симферополе и Севастополе, а также митинги в поддержку Крыма на Урале запечатлели челябинские фотографы и фотожурналисты.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

10 и 11 февраля

ГагаринПарк: «ЮвелирЭкспо» - это перспективный проект, который соберет лидеров рынка ювелирных, товаров и услуг для демонстрации продукции с целью привлечения покупателей и партнеров. Посетители выставки смогут приобрести разнообразие ювелирных украшений узнать о самых актуальных новинках.

10 и 11 февраля

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Александрова: ярмарка «Уральские самоцветы». Кроме этого, участие в ярмарке принимают участие мастера декоративно- прикладного творчества ( текстильная кукла, изделия из дерева, глины). Наши Уральские мастера просто уникальные, и с камнем могут работать, и с кожей, и с текстилем и с глиной, и сделать то, что не найти в магазинах!

11 февраля, 12-00

Библиотека им. Пушкина: Автор книги «Психология счастья: простые решения сложных вопросов» Николай Шукшин в своей лекции «Как победить стресс» расскажет о простых инструментах в борьбе за счастье и хорошее самочувствие. Советы психолога могут помочь любому человеку, независимо от возраста и пола.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

11 февраля, 13 и 14-00

Государственный исторический музей Южного Урала: в нашем краеведческом, а точнее в «детской» его части (в Детском музее), каждое воскресенье проводят научные занятия для детей 7-12 лет. Обучают физике, химии, географии или биологии.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

Екатеринбург

С 10 февраля

Детская филармония: «Большой барабум». Это история про самых-самых. Самый древний, самый громкий, самый ритмичный музыкальный инструмент. Угадали, о чем пойдет речь? Большое семейство ударных инструментов на сцене Детской филармонии.

Наступили волшебные выходные! Какими они будут — решать вам!

10 февраля с 9-00

Екатеринбург-Экспо:центральным стартом для спортсменов и любителей из Екатеринбурга и Свердловской области станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2). Начало регистрации в 9:00. Первый старт в 10:45. Длина дистанции 2025 метров. Всего пройдёт несколько забегов до 16:00.

10 февраля, 11-00

РК «Космос»: артфест «Купи картину». Более ста профессиональных художников свои оригинальные работы в самых разных жанрах классической и современной живописи. У посетителей фестиваля появится уникальная возможность купить настоящее произведение искусства по вполне доступным ценам. Около трети работ стоят не дороже полутора тысяч рублей, более половины картин можно будет приобрести дешевле трех тысяч.

10 февраля, 17-00

ДИВС: вечер профессионального бокса. Главным событием турнира будет двенадцатираундовый бой за звание чемпиона мира в первом легком весе (до 59 кг) по версии IBO между действующим обладателем пояса Шавкатом Рахимовым (11-0, 8 КО) из Екатеринбурга и бывшим владельцем этого звания, также владевшим в свое время мировым титулом IBF, южноафриканцем Малкольмом Классеном (33-7-2, 17 КО).

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