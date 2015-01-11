Кыштым примет этап кубка России по авторалли «Малахит-2018» 17-18 февраля – на время проведения соревнований будет ограничено движение на участках дорог областного значения.

Открытие ралли пройдет в следующую субботу, 17 февраля, в 16.00 на городской площади им. К. Маркса. Зрителям будет предоставлена возможность знакомства с экипажами и автомобилями.+

В соревновательный день, 18 февраля, свое мастерство на крутых поворотах, больших перепадах и трамплинах гонщики продемонстрируют на трассе в районе Косого моста и Куватала. Экипажи выйдут на старт на специальных участках «Слюдорудник» и «Акакуль».

Внимание! В целях безопасности на время соревнований с 16 до 21 часов будет введено временное ограничение транспорта на участках дорог областного значения по маршруту ралли «Малахит-2018»:

- от отметки «Карабаш – Белое озеро – Косой мост» (км 19+964) до отметки «Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты (км 20 + 176);

- от отметки «Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты (км 27 + 650) в сторону Куватала протяженностью 7 км.

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