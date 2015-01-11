В озеро Тургояк сброшено почти три тысячи кубометров нечистот

В озеро Тургояк было сброшено 2,6 тыс. кубометров канализационных стоков, сообщил на аппаратном совещании в администрации Миасс руководитель управления по экологии и природопользованию Петр Брусянин.

Специалисты сравнили информацию о ежегодном водозаборе из озера ООО «Фонград» и ООО «Золотой пляж» с поступлением канализационных стоков в центральный коллектор по приборам учета и таким образом установили предполагаемый объем нечистот, поступивших в Тургояк.

«По нашему обращению министерством экологии Челябинской области возбуждено административное расследование по факту загрязнения озера Тургояк сточными водами по статье 8.39 КОАП РФ в отношении ООО „Золотой пляж“. Штраф по данной статье юридическим лицам от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», цитирует Брусянина пресс-служба администрации Миасс.

9 февраля Роспотребнадзор произвел отбор воды на озере Тургояк в месте сброса канализационных стоков. На полный химический анализ взято 10 проб с расстоянием между точками 15 метров и 2 пробы на бактериологический анализ. Результаты исследований пока не готовы.

Напомним, в январе этого года стало известно о сбросе нечистот в озеро Тургояк. Как сообщили активисты организации «Гражданский патруль», зловонный ручей стекает в районе полуострова Тещин Язык, в ста метрах от пляжа «Ривьера». На месте провела инспекцию администрация Миасса. Установлено, что слив происходит из-за аварии в канализационном коллекторе соседнего отеля — «Золотой пляж».

«18 января появилась информация о возможной утечке сточных вод, — сообщил тогда администрации Миасса технический директор клуба-отеля „Золотой пляж“ Валерий Шафиков. — Сразу же мы перешли на резервную ветку канализационного коллектора, параллельно приступили к поиску места возможной утечки. Уже была произведена замена нескольких участков труб. Работа 4 КНС полностью остановлена. К работе привлечены ассенизаторы. Канализационная система будет запущена после того, как мы устраним все неполадки».

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