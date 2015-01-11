Южноуральская команда начинает сезон в Высшей лиге КВН

Во вторник, 13 февраля, в Москве челябинская команда КВН «Театр Уральского Зрителя» выступит в рамках первой игры 1/8 финала Высшей лиги — за выход в четвертьфинал ребятам предстоит побороться со сборной Московского государственного цирка, сборной Великобритании, «Планетой Сочи» и сборной Забайкальского края.

Игра будет состоять из трех конкурсов: традиционного «Приветствия», конкурса текстовых шуток «Биатлон» и «Музыкального фристайла».

Напомним, команда «Театр Уральского Зрителя» стала чемпионом Премьер-лиги КВН в сезоне 2017 года и была приглашена в Высшую лигу президентом Международного союза КВН Александром Масляковым.

«Это не типичная команда КВН, а настоящий театр. Их постановки демонстрируют сцены из известных литературных произведений, показывают необычные способы разрешения конфликтов и поднимают настроение своим интеллектуальным юмором», — комментирует замминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

По словам руководителя команды Платона Генина, уровень лиги значительно отличается от всех предыдущих игр: телевидение требует наилучшего качества. По традиции, «ТУЗы» будут удивлять зрителей своим реквизитом, его подготовка является одной из самых сложных задач. Сценарий выступления давно собран, ребята набираются сил перед игрой и настроены на победу.

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