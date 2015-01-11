Пожарная обстановка в Озёрском городском округе

За прошедшую неделю на территории округа произошло 2 пожара.

5 февраля, ночью, в посёлке Метлино, по улице Челябинская, загорелась баня, Площадь пожара составила 10 квадратных метров, баня уничтожена полностью. Причинённый ущерб и причина пожара - устанавливаются.

Днём 7 числа в одном из гаражей гаражного кооператива по улице Герцена, произошёл пожар. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, повреждены помещение и имущество в гараже. Силами дежурного караула из гаража спасён автомобиль ВАЗ-21213. Причина пожара – нарушение правил при эксплуатации бытовых электроприборов.

Уважаемые жители округа! Монтаж и ремонт печей доверяйте только профессионалам. Не держите вблизи от печи то, что может загореться. Не перекаливайте печи, топите умеренно. Периодически чистите их от сажи.

Не используйте неисправные электроприборы, не перегружайте электросеть. Электрообогреватели нельзя накрывать и оставлять их без присмотра. Следите, чтобы электрообогреватель не соприкасался ни с чем сгораемым.

Помните! Огонь не прощает халатности!