Ученые советуют не трогать осколок челябинского метеорита, хранящийся в историческом музее

Прикосновение к осколку челябинского метеорита, который хранится в Государственном историческом музее Южного Урала, может иметь непредсказуемые последствия, заявил геолог, исследователь метеоритов Сергей Колисниченко.

«Не касайтесь метеорита из-за огромного количества бактерий, которые на нем живут. Невозможно сегодня предсказать, как в будущем поведут себя эти земные бактерии, питающиеся сейчас веществом из космического тела», — сказал С. Колисниченко во вторник на пресс-конференции, посвященной пятилетию со дня падения метеорита в Челябинской области.

Он подчеркнул, что у космического вещества свои законы пребывания на Земле, и пока они плохо изучены.

«Сейчас бактерии живут за счет метеорита, сжирают серу и что-то еще. Кто знает, может быть, со временем он покроется какой-то плесенью?», — добавил С. Колисниченко.

Он также отметил, что несмотря на проведенное масштабное исследование, остается еще много вопросов, в том числе неизвестно, от какого космического тела откололся болид, во многом непонятным остается и его вещество.

В свою очередь доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра добавил, что челябинский метеорит помог многим исследовательским группам значительно продвинуться в развитии моделей наблюдения за метеоритами.

Кроме того, ученым впервые удалось точно посчитать, как метеорит проходил через атмосферу.

«В атмосферу вошел осколок весом в семь тысяч тонн, а до земли долетело только две. Он сгорал со скоростью 200 тонн вещества в секунду. Если бы он упал на несколько секунд раньше, последствия (для людей — ИФ) могли бы оказаться намного серьезнее», — сказал ученый.

Между тем, по его словам, неожиданный визитер из космоса заставил власти более серьезно отнестись к проблеме космических угроз.

«Власти стали придавать больше значения необходимости наблюдения за поведением космических тел. Многие исследовательские группы и институты получили дополнительное финансирование на проекты по борьбе с космическими угрозами», — сказал С. Замоздра.

«Ровно в 9:20 (7:20 мск) — это время, когда метеорит вошел в атмосферу над Челябинском, в зале природы на полчаса будет поднят купол над самым большим осколком метеорита, и посетители получат уникальную возможность прикоснуться к нему», — сказал представитель музея.

15 февраля 2013 года в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Взрывной волной были выбиты стекла в домах, разрушены крыши зданий как жилого сектора, так и промышленных и социальных объектов. Более 1,6 тыс. человек получили ранения, совокупный ущерб от происшествия составил около 1 млрд рублей.

16 октября со дня озера Чебаркуль был поднят самый крупный фрагмент метеорита весом около 600 кг.

Он выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.

http://www.interfax-russia.ru/