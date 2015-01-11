Челябинская область заняла 21 место в рейтинге по уровню жизни

Опубликован рейтинг регионов России по уровню жизни по итогам 2017 года. Челябинская область в этом рейтинге заняла 21 место. В рейтинге 2016 года наш регион был на 19 месте.

Свердловская область оказалась на 11 месте, улучшив свои позиции на один пункт. Тюменская область — на 13, потеряв сразу три позиции, но всё равно опережая наш регион. Зато Челябинская область опередила республику Башкортостан — она на 24 месте. Курганская область на 77 месте. В аутсайдерах Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия и Тыва, которые заняли три последних места.

По словам экспертов, при составлении рейтинга учитывали такие показатели, как уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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