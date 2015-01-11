ЗояГерой – день Зои Космодемьянской

С 16 по 18 февраля Российское военно-историческое общество и Музей Победы проведут флэшмоб, посвящённый Зое Космодемьянской.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

Для участия во флэшмобе необходимо скачать фото Зои Космодемьянской по ссылке (https://rvio.histrf.ru/activities/projects/zoya-geroi) и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой.

Уроки мужества, другие школьные мероприятия, экскурсии и встречи в музеях и библиотеках, посвященные военной истории нашей Родины, возложения цветов к памятникам Героям Великой Отечественной, приведение в порядок воинских захоронений – все патриотические мероприятия, объединенные в информационной среде единым маркером-хэштегом, дадут усиленный эффект.

Пусть увидят все, что нас много, что мы ощущаем себя прямыми наследниками героев! Год назад мы – всем мы – уже проводили такую акцию, и она стала всероссийской. Возможно, так рождается новая памятная дата – День Зои. Зависит только от нас.

В настоящее время Российским военно-историческим обществом ведётся сбор средств для создания художественного фильма о Зое Космодемьянской, который будет снят на основе исторических документов и свидетельств очевидцев, переживших войну. Режиссёр картины – Егор Кончаловский. Любой желающий может принять участие в создании киноленты на ДАР.ИСТОРИЯ.РФ.