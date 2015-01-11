На Российском инвестиционном форуме подписано соглашение о строительстве ледовой арены в Озерске

Сегодня на Российском инвестиционном форуме состоялось подписание соглашения о строительстве универсальной крытой ледовой арены "Высота" в Озерске. Соглашение заключили правительство Челябинской области, Группа ЧТПЗ и ГК "Росатом".

Документ подписали глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и представитель АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов» Михаил Иванов в присутствии министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова.

- Озерск - та точка роста в Челябинской области, где можно и необходимо воплотить сценарий комплексного развития экономики и социальной сферы. Город на днях официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития, это означает, что сюда придут инвесторы, появятся новые рабочие места. Строительство ледовой арены - это один из шагов, направленных на то, чтобы социальный комплекс и индустрия семейного отдыха соответствовала по темпам развития тем задачам, которые стоят перед бизнесом, - заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

- «Высота» – это важный инфраструктурный проект для Озерска. В результате эффективного государственно-частного партнёрства горожане, прежде всего, дети, молодёжь, получат в шаговой доступности современнейший спортивный объект для занятий хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, а для многих юных озерчан ледовая академия откроет дорогу в мир профессионального спорта, – отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

- Для Озерска строительство ледовой арены - вклад в будущее детей и молодежи, создание для подрастающего поколения развитых социальных сценариев. Уверен, что этот объект станет местом притяжения и коммуникации жителей всего нашего округа, - подчеркнул значение подписанного документа Евгений Щербаков.

Планируется, что строительство «Ледовой академии «Высота» начнется во втором полугодии 2018 года и завершится в 2019 году. Многофункциональный спортивный комплекс будет построен в рамках государственно-частного партнерства за счет средств областного бюджета, Группы ЧТПЗ и ПО «Маяк» (входит в ГК «РОСАТОМ»). Общая стоимость проекта составит около 500 млн руб.

Проект спортивного объекта предполагает строительство крытой ледовой арены на 400 зрителей, спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также открытой тренажерной площадки. Кроме того, соглашение предусматривает благоустройство и озеленение территории, прилегающей к спортивному комплексу.

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