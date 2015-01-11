В Челябинской области предлагают лишать браконьеров оружия и транспорта

Нехватка кадров среди охотинспекторов и мягкие меры наказания в отношении браконьеров — эти основные проблемы в борьбе с незаконной охотой обсудили в Общественной палате региона. Тема стала актуальной после трагедии в Карталинском районе, где инспектор охотнадзора погиб при попытке задержания браконьера.

Эксперты считают, что сейчас в регионе острая нехватка специалистов. В Челябинской области работают всего 23 охотинспектора, на которого приходится огромная нагрузка, в среднем им нужно инспектировать по 350 тысяч гектаров охотничьих угодий. Чтобы удовлетворить потребность региона в этих специалистах, нужно набрать 96 человек. Сейчас каждый егерь может сдать экзамен для получения права на задержание браконьеров, но желающих пройти испытание мало. Причина — слишком сложный экзамен из 600 вопросов, где нужно много знать из области юриспруденции.

«В настоящее время заявления о выдаче удостоверений и нагрудных знаков подали только 8 охотпользователей. Всего 14 егерей получили удостоверения. Такими медленными темпами усилить работу по охране охотничьих угодий нереально», — отметил начальник управления министерства экологии области Андрей Питовин.

Также эксперты уверены, что у инспекторов для борьбы с браконьерами мало полномочий. На законодательном уровне необходимо закрепить для них право составлять протоколы и досматривать автомобили. Параллельно, как отметили специалисты, нужно ужесточить ответственность за браконьерство и ввести конфискацию оружия и транспортного средства.

«Необходима конфискация всех орудий охоты и транспортных средств. Штрафы платят далеко не все. А вот если браконьер лишится снегохода и своего ружья, то ему просто не на чем будет охотиться. Конфискация — лучшая мера профилактики», — считает заместитель начальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Вячеслав Ботов.

Председатель Общественной палаты Олег Дубровин предложил создать рабочую группу по этому вопросу, которая детально проработает все необходимые изменения в законодательстве. После этого можно выйти с предложением на федеральный уровень. Отметим, что каждый год выявляется более 700 правонарушений в сфере охоты, только в этом году было зафиксировано 26 случаев браконьерства.

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