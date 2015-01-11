В выходные — Золовкины посиделки и Прощеное воскресенье

В субботу, 17 февраля, шестой день масленичной недели - золовкины посиделки.

Этот день считался одним из самых скромных за всю масленичную неделю. На время масштабные гулянья затихали, а люди старались проводить время либо дома, либо в гостях.

В этот день молодая невестка приглашала родителей и родственников мужа к себе в гости. Девушка, которая уже считалась невестой, должна была одарить подарками всех сестер будущего мужа. Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в гости и своих незамужних подруг. Если же сестры мужа были замужние, то невестка приглашала родню замужнюю.

Считалось, что слово «золовка» происходит от слова «зло», так как сестры мужа относились к невестке («пришедшей невесть откуда») недоверчиво и настороженно. Поэтому избранница их брата должна была в этот день оказать им особый почет и расположить к себе.

В субботу дети строили на реках, прудах и полях снежный городок с башнями и воротами, затем разделялись на две половины: одна из них старалась охранять городок, другая должна была силой взять его. В этот день чучело Масленицы усаживали на сани, в которые впрягали лошадь. Коней полагалось наряжать по-праздничному. Сани с Масленицей возили по деревни, останавливались, чтобы поесть и выпить. В субботу начинали готовить костер для проводов Масленицы.

Также именно в субботу в храмах начинались службы, посвященные почитанию памяти предков и подготовке к Великому посту. Считалось, что в субботу следует посетить церковь для очищения души и подготовки к главному религиозному празднику — Пасхе.

Последний день Масленицы, воскресенье, в народе называли целовальником, Прощеным воскресеньем или проводами зимы. В этот день просили прощения у живых и умерших. Смысл заключался в том, чтобы перед Великим постом у людей не осталось обид, их совесть очистилась, а на душе стало спокойно.

Одни из самых масштабных гуляний происходили именно в последний день масленичной недели. Если костер накануне не успели приготовить, то складывали его утром. Чучело Масленицы на шесте водружали в центре костра. Иногда в этот день устраивали целые представления, связанные с уходом зимы. Люди снаряжали повозки с лошадьми и массовой процессией следовали за масленичным чучелом, которое везли на главную площадь. Когда зажигали костер, то появлялась возможность кинуть в огонь какой-нибудь предмет, прихваченный из дома, чтобы все семейные беды сгорели вместе с Масленицей. После того, как чучело полностью прогорало, людям необходимо было закопать оставшийся пепел. Захоронив пепел, жители города прощались со всем злым, что происходило с ними в этот год, и молились за будущий урожай. После обеда в церквях организовывалась праздничная служба, знаменующая начало Великого поста.

Великий пост в 2018 году будет проходить с 19 февраля по 7 апреля. Это самое длительное воздержание от пищи и напитков в христианстве. Он длится семь недель. Завершится пост Пасхой 8 апреля.

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