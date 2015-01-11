Заперший школьницу в маршрутке водитель лишился работы

В Челябинском управлении транспорта разобрались с водителем, отказавшимся выпускать из маршрутки школьницу. Сначала прошла беседа с руководителем компании-перевозчика, затем проверка терминала для транспортной карты, который, якобы, не работал у водителя. Проблем в работе не нашли.

Терминал во время нашей проверки работал. Мы выдали перевозчику предписание. Водителя уволили. — рассказал на аппаратном совещании руководитель управления транспорта Роман Болотов.

Жесткие меры похвалил мэр Челябинска Евгений Тефтелев. По его мнению, из-за участившихся случаев беззакония маршрутчиков нужно не ограничиваться увольнением, а привлекать правоохранителей.

По таким фактам я поручил давать жесткую оценку. Если есть признаки, связанные с реакцией силовых структур, материалы надо отдавать в прокуратуру. Так и будем поступать. — резюмировал Евгений Тефтелев.

Напомним, 13-летняя девочка оказалась в плену маршрутного автобуса № 40. Школьница села в транспорт на Комсомольском проспекте, протянула водителю транспортную карту, на что он заявил ей, что терминал не работает, и потребовал оплату проезда наличными. Когда мужчина понял, что денег у ребенка с собой нет, он не открыл двери на ее остановке и проехал мимо, громко возмущаясь. Девочка смогла выйти на улицу только после того, как за нее заплатили другие пассажиры. Факт инцидента сайту «Первый областной» подтвердили в Управления транспорта администрации Челябинска.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uvolili-zapershego/