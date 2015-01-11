Вековые традиции милосердия и благотворительности живы

На масленичной неделе в гости к воспитанникам озерского детского дома приехала команда из Центра культуры и досуга молодежи "МИР". Для детей была подготовлена развлекательная программа с песнями, танцами, призами и подарками.

Как известно, празднование Масленицы – это не только шумные гуляния с сытными угощениями по случаю проводов зимы. Масленичная неделя также тесно связана с духовной стороной жизни человека. Это последняя неделя перед Великим постом, время подготовки к духовному очищению, поэтому на протяжении веков укоренились масленичные традиции милосердия и благотворительности.

14 февраля в празднике вместе с ведущими молодёжного центра и воспитанниками детского дома с удовольствием приняли участие и работники детского учреждения. С большим азартом взрослые и дети участвовали в играх, эстафетах и конкурсах на свежем воздухе. Смех, радость и счастье в глазах детей сопровождали праздник от начала и до конца. И взрослые, и дети получили от этих совместных игр огромное удовольствие. В конце праздничного мероприятия детям вручили сладкие подарки.

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