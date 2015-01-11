Сегодня Борис Дубровский проводит заседание правительства

Сегодня, 20 февраля, губернатор Челябинской области Борис Дубровский проводит заседание правительства. 46 вопросов на повестке заседания. 5 вопросов разберут с докладами.
Заседание начнет Сергей Смольников - министр экономического развития, он поднимет сразу 3 вопроса: о порядке предоставления субсидий Фонду развития малого и среднего предпринимательства, Центру микрофинансирования и Агентству инвестиционного развития Челябинской области.
Татьяна Никитина - министр социальных отношений продолжит тему предоставления субсидий.
Сергей Приколотин - министр здравоохранения выступит с докладом о компенсациях в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
https://kr-gazeta.ru
Ключевые теги: Заседание правительства Челябинской области, Дубровский.
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