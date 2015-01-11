Продолжается 12-ая Спартакиада ветеранов труда и спорта Озёрского городского округа

Продолжаются соревнования в рамках 12-ой Спартакиады ветеранов труда и спорта Озёрского городского округа 2018 года, посвященные 100-летию ВЛКСМ.

В минувшие выходные, 18 февраля в плавательном бассейне спорткомплекса «Лидер» прошли соревнования по плаванию. Всего приняли участие 73 ветерана труда и спорта.

Лучшими среди женщин в возрастной группе 45-49 лет, на дистанции 50 метров стали:

1 – Кошелева Наталья («Восход») – 1,11.74

2 – Хасанова Гулия (мкр-н 3) – 1,14.50

3 – Слободина Наталья (Д/с 15) – 1,23.82

В возрастной группе 50-54 года, дистанция 50 метров :

1 – Медведева Инна («Комета») – 42,28

2 – Войтехович Светлана («Кристалл») – 46,12

3 – Белевич Надежда (Д/с 10) – 56,22

В возрастной группе 55-59 лет, дистанция 50 метров :

1 – Щербатова Маргарита («Союз») – 46,18

2 – Илюхина Марина («Восход») – 55,78

3 – Кулаева Татьяна («Восход») – 1,14.85

В возрастной группе 60-64 года, дистанция 25 метров:

1 – Муратова Галина («Восход») – 20,85

2 – Самичева Ольга («Авангард») – 22,22

3 – Овсянникова Наталья (мкр-н 4) – 29,13

В возрастной группе 65-69 лет дистанция 25 метров:

1 – Лисицына Тамара (мкр-н 4) – 49,62

2 – Докиенко Нина («Восход») – 51,81

3 – Кротова Ирина («Кристалл») – 56,53

В возрастной группе 70 лет и старше, дистанция 25 метров:

1 – Жемчужная Людмила («Энтузиаст») – 32,23

2 – Власова Мария (мкр-н 5) – 32,85

3 – Шадрина Тамара (мкр-н 5) – 36,63

Лучшими среди мужчин в возрастной группе 50-59 лет, на дистанции 50 метров стали:

1 – Золоторев Олег («Энтузиаст») – 31,44

2 – Ушаков Анатолий («Медик») – 37,07

3 – Двойников Евгений («Авангард») – 38,25

В возрастной группе 60-64 года, дистанция 25 метров:

1 – Боровков Константин («Восход») – 16,17

2 – Печёнов Сергей («Восход») – 16,91

3 – Князев Сергей («Союз») – 17,44

В возрастной группе 65-69 лет дистанция 25 метров:

1 – Корнеев Алексей («Строитель») – 21,78

2 – Максимов Владимир («Союз») – 25,61

3 – Косолапов Андрей («Восход») – 34,88

В возрастной группе 70-79 лет дистанция 25 метров:

1 – Таранцов Борис («Союз») – 26,69

2 – Галкин Александр (мкр-н 5) – 27,02

3 – Кириллов Александр («Энтузиаст») – 29,04

В возрастной группе 80 лет и старше, дистанция 25 метров:

1 – Свиридов Виктор («Локомотив») – 28,81

2 – Антоненко Владимир («Союз») – 31,77

3 – Антонов Юрий (мкр-н 5) – 45,10

Оценивая высокие результаты в плавании, наши ветераны укладываются в выполнение нормативов ВФСК ГТО.

Поздравляем участников с успешным преодолением дистанций и поздравляем призеров и победителей!