Продолжается 12-ая Спартакиада ветеранов труда и спорта Озёрского городского округа

Продолжаются соревнования в рамках 12-ой Спартакиады ветеранов труда и спорта Озёрского городского округа 2018 года, посвященные 100-летию ВЛКСМ.
В минувшие выходные, 18 февраля в плавательном бассейне спорткомплекса «Лидер» прошли соревнования по плаванию. Всего приняли участие 73 ветерана труда и спорта.
Лучшими среди женщин в возрастной группе 45-49 лет, на дистанции 50 метров стали:
1 – Кошелева Наталья («Восход») – 1,11.74
2 – Хасанова Гулия (мкр-н 3) – 1,14.50
3 – Слободина Наталья (Д/с 15) – 1,23.82
В возрастной группе 50-54 года, дистанция 50 метров :
1 – Медведева Инна («Комета») – 42,28
2 – Войтехович Светлана («Кристалл») – 46,12
3 – Белевич Надежда (Д/с 10) – 56,22
В возрастной группе 55-59 лет, дистанция 50 метров :
1 – Щербатова Маргарита («Союз») – 46,18
2 – Илюхина Марина («Восход») – 55,78
3 – Кулаева Татьяна («Восход») – 1,14.85
В возрастной группе 60-64 года, дистанция 25 метров:
1 – Муратова Галина («Восход») – 20,85
2 – Самичева Ольга («Авангард») – 22,22
3 – Овсянникова Наталья (мкр-н 4) – 29,13
В возрастной группе 65-69 лет дистанция 25 метров:
1 – Лисицына Тамара (мкр-н 4) – 49,62
2 – Докиенко Нина («Восход») – 51,81
3 – Кротова Ирина («Кристалл») – 56,53
В возрастной группе 70 лет и старше, дистанция 25 метров:
1 – Жемчужная Людмила («Энтузиаст») – 32,23
2 – Власова Мария (мкр-н 5) – 32,85
3 – Шадрина Тамара (мкр-н 5) – 36,63
Лучшими среди мужчин в возрастной группе 50-59 лет, на дистанции 50 метров стали:
1 – Золоторев Олег («Энтузиаст») – 31,44
2 – Ушаков Анатолий («Медик») – 37,07
3 – Двойников Евгений («Авангард») – 38,25
В возрастной группе 60-64 года, дистанция 25 метров:
1 – Боровков Константин («Восход») – 16,17
2 – Печёнов Сергей («Восход») – 16,91
3 – Князев Сергей («Союз») – 17,44
В возрастной группе 65-69 лет дистанция 25 метров:
1 – Корнеев Алексей («Строитель») – 21,78
2 – Максимов Владимир («Союз») – 25,61
3 – Косолапов Андрей («Восход») – 34,88
В возрастной группе 70-79 лет дистанция 25 метров:
1 – Таранцов Борис («Союз») – 26,69
2 – Галкин Александр (мкр-н 5) – 27,02
3 – Кириллов Александр («Энтузиаст») – 29,04
В возрастной группе 80 лет и старше, дистанция 25 метров:
1 – Свиридов Виктор («Локомотив») – 28,81
2 – Антоненко Владимир («Союз») – 31,77
3 – Антонов Юрий (мкр-н 5) – 45,10
Оценивая высокие результаты в плавании, наши ветераны укладываются в выполнение нормативов ВФСК ГТО.
Поздравляем участников с успешным преодолением дистанций и поздравляем призеров и победителей!