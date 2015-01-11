Челябинская область получит 114 млн на строительство 4 мусоросортировочных комплексов

Челябинская область получит 114 млн рублей в качестве субсидии на софинансирование региональных программ по обращению с отходами в 2018 году — средства будут направлены на строительство четырех мусоросортировочных комплексов.

Комплексы появятся в городах Сатка, Карабаш, Трехгорный и вблизи деревни Чишма (Сосновский район). Общая стоимость финансирования челябинских проектов составит 148 млн рублей. В Минпророды РФ отметили активность региона в подаче заявок на получении субсидии. Всего министерство подписало 18 соглашений с субъектами.

Напомним, что на Южном Урале разработана территориальная схема обращения с отходами, которая делит область на шесть кластеров, оператор каждого должен быть определен на конкурсной основе. Территориальной схемой для каждого из кластеров определены количество и места размещения объектов сортировки и размещения ТКО, перегрузочных станций, сформирована логистика мусорных потоков.

https://dostup1.ru