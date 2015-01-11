В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра – теперь владельцы автомобилей должны иметь не только аварийный знак, но и аптечку.
Новые правила запрещают использовать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. А при использовании шипованной резины ее необходимо устанавливать на все четыре колеса, уточняет РИА Новости.+
Автовладельцы больше не могут использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, а также снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели. Если автовладелец нарушит эти условия, пройти технический осмотр он не сможет.
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