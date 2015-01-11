Озерчане — четвертые, но все равно – молодцы!

23-25 февраля на стадионе «Труд» состоялись финальные игры Первенства Челябинской области по хоккею среди детских команд (юноши 2007-2008 гг.р.).

Команда юных спортсменов МБУ ДО «ДЮСШ» Озерска принимала гостей из Златоуста, Кременкуля и Усть Катава.

Наша команда в финале Первенства провела три игры, по их результатам озерские спортсмены уступили ледовым дружинам из МАУ «СШОР №8» (г. Златоуст) и «Комета» (п. Кременкуль). Несмотря на то что, юные спортсмены Озерска заняли четвертое место, стоит отметить победу нашей команды над командой «Вагоностроитель» из г. Усть-Катав, ставшей по итогам Первенства победителем.

Драматичная ситуация сложилась при распределении призовых мест в финале. Команды из Озерска, Кременкуля и Златоуста набрали одинаковое количество очков. Решающим факторам стала разница забитых и пропущенных шайб, что и стало основанием для присуждения команде МБУ ДО «ДЮСШ» четвертого места.

Настоящим украшением финала стала игра команд «Вагоностроитель» (г. Усть-Катав) и «Комета» (п. Кременкуль). Со счетом 11:1 победили юные спортсмены «Вагоностроителя».

После финальной игры состоялось награждение команд, участвующих в Первенстве. 1 место заняла команда «Вагоностроитель» (г. Усть-Катав), 2 место - команда МАУ «СШОР №8» (г. Златоуст), 3 место – команда «Комета» (п. Кременкуль).

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО Маяк» Михаил Похлебаев вручили всем участникам финальных соревнований грамоты, медали и кубки.

Заряд положительных эмоций и хорошее настроение стали наградой зрителям и участникам спортивного праздника.

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