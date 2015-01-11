Ищем очевидцев!

ОГИБДД ищет очевидцев ДТП.

16.02.2018 года в 08:05 часов на проезжей части возле дома №4 по ул. Ермолаева в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил столкновение с автомобилем марки «Лада Гранта», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).