Новый национальный парк появится в Челябинской области до 2020 года

Нацпарк «Зигальга» на территории Челябинской области должен начать работу не позднее 2020 года. Об этом говорится в письме, направленном губернатору Борису Дубровскому главой минприроды России Сергеем Донским.

Министр попросил организовать в регионе рабочую группу из представителей местных органов власти и заинтересованных ведомств, передает ria.ru.

В письме главы минприроды говорится о том, что открытие национального парка обеспечит сохранение уникальных природных объектов и ландшафтов. Кроме того, «Зигальга» должна способствовать социально-экономическому развитию Южного Урала, в том числе, создавать условия для регулируемого туризма и отдыха.

Сергей Донской заявил, что мировая практика работы национальных парков дает примеры развития экологического туризма, вовлечения местных жителей в создание сувенирной продукции и организации новых рабочих мест.

Добавим, пока что в Челябинской области работают два национальных парка – «Таганай» и «Зюраткуль».

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