Навстречу юбилею ВЛКСМ

В октябре 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В Озерском городском округе создан оргкомитет по подготовке и празднованию этой исторической даты, который возглавил глава округа Евгений Щербаков.

В мировой истории не было подобных примеров молодёжного движения, которое бы за годы своего существования охватило сотни миллионов человек и могло гордиться реальными достижениями. Сегодня история комсомола является частью истории нашей великой державы.

Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, комсомольские ударные стройки – всё это и есть комсомол. История российского молодежного союза началась 29 октября 1918 года, когда состоялся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей России и объединивший разрозненные молодежные организации в Российский коммунистический союз молодежи.

Для людей старшего поколения комсомол навсегда будет связан с периодом молодости, активной и творческой работы, несмотря на то, что для всей страны это было тяжелое и напряженное время, требующее полной самоотдачи.

Школу массовой патриотической организации советской молодёжи прошли более 200 миллионов юношей и девушек. Здесь формировались личностные качества человека, утверждались жизненные взгляды, приобретался первый опыт общественной работы. Комсомол был фундаментом, который формировал характер, а, подчас, и судьбу молодого человека. В 80-х годах в комсомоле состояли более 40 миллионов молодых людей. В комсомоле сложился уникальный опыт работы с «трудными» подростками, которые были под постоянным присмотром своих старших товарищей.

Для многих представителей сегодняшней молодежи комсомол – это скорее строка из учебника или эпизод из фильма, а для ветеранов комсомол – это юность и самые прекрасные воспоминания, энергия, целеустремленность, желание перевернуть мир и сделать его лучше. Именно это стремление помогало воплощать в реальность масштабные проекты.

Во многом благодаря энтузиазму комсомольцев Россия в 30-е годы была превращена в могучую индустриальную державу. Во время Великой Отечественной войны сотни тысяч солдат, которые остались на полях сражений, были, прежде всего, комсомольцами. Молодёжь восстанавливала разрушенное народное хозяйство в послевоенные годы.

Города, заводы, гидроэлектростанции, железные дороги были построены комсомольцами. Магнитогорск, Братск, БАМ, Владивосток, Ленинград, Комсомольск-на-Амуре, Северодвинск, Мангышлак – города, где с молодежным энтузиазмом трудились комсомольские отряды.

Озерск и уникальный комбинат «Маяк» были построены в основном молодыми руками. Освоение уникального производства досталось недавним выпускникам институтов и университетов, техникумов и технических училищ. Поэтому заслуженно на знамени Озерской городской комсомольской организации сияет орден Трудового Красного Знамени.

Несмотря на то, что день рождения комсомола будет отмечаться 29 октября, уже сейчас запланированы и уже проводятся по всей стране различные мероприятия, в том числе и в Челябинской области, и в нашем городе.

Решением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского был создан региональный оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию комсомола. Заместитель председателя областного оргкомитета председатель правления фонда «Будущее Отечества» Леонтий Рабченок недавно побывал в Кыштыме, где провел совещание с ветеранами комсомола из Озерска, Нязепетровска, Каслей, Карабаша и других северных территорий области по подготовке к юбилею комсомольской организации. Он подчеркнул, что главный смысл всей предъюбилейной работы и самого празднования состоит в том, чтобы рассказать молодому поколению о славном пути Российского молодежного союза и оставить память о комсомоле, как об организации, о которой юные знают только понаслышке, но которая является одной из важнейших в истории всей России.

В Озерском городском округе также создан оргкомитет по подготовке и празднованию юбилея комсомола, его возглавил глава округа Евгений Щербаков. В 2017 году был утвержден перспективный план мероприятий, который предполагает проведение конкурсов, выставок, соревнований, встреч ветеранов с молодежью, сбор и публикацию воспоминаний ветеранов Озерской комсомолии. Большое внимание уделено подготовке просветительских мероприятий. Их организаторами и участниками станут наши земляки – музыканты, спортсмены, педагоги, библиотекари, члены общественных организаций и объединений.

В ходе подготовке к юбилею ВЛКСМ важное место отводится ветеранам этого молодежного союза. Кроме непосредственного общения с молодежью, организаторы надеются услышать от бывших комсомольцев воспоминания об их участии в строительстве, освоении атомного производства и городских объектов, в общественных делах, в воспитании нового поколения, также о том, как молодежь тех лет работала, училась, жила и отдыхала, о чем мечтала.

Оргкомитет обращается к жителям Озерского городского округа с просьбой поделиться своими историями о друзьях и коллегах, о необычных, интересных моментах, встречах, случаях и происшествиях, о спорте и отдыхе, о крепкой дружбе и любви. Это могут быть устные интервью и письменные воспоминания, изложенные на бумаге или на магнитной записи, документы тех лет и старые фотографии, стенгазеты и боевые листки, плакаты и другая информационная продукция. Оргкомитет ждет различную атрибутику тех времен, знаки и значки комсомольской тематики, награды и памятные подарки ударникам труда и общественникам.

Все эти воспоминания и другие свидетельства комсомольского времени будут бережно сохранены и опубликованы в СМИ, представлены на выставках и экспозициях.

С материалами по истории комсомола можно обращаться в Совет ветеранов округа по адресу ул. Уральская,7, номера телефонов: 8(35130) 7-59-29, 6-66-84, 6-55-77 или в информационно-аналитический отдел аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа: проспект Ленина, 30а, кабинет № 110, номера телефонов 8(35130)2-08-07, 2-92-32.

http://www.ozerskadm.ru