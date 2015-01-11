Жительница Озерска при продаже садового участка потеряла 100 тыс.

В Озерске 56-летняя местная жительница при продаже садового участка лишилась 100 тысяч рублей.

Женщина разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже садового участка. Вскоре к ней позвонил незнакомый мужчина и выразил готовность купить участок. Он предложил продавцу перечислить задаток на банковскую карту, но ему, дескать, необходимы чеки. По указке «покупателя» женщина пришла к банкомату и выполнила под его диктовку несколько манипуляций. В итоге с ее счета были списаны деньги в сумме 100 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело. Ведется розыск преступника, которому грозит до 5 лет лишения свободы.

https://cheltoday.ru