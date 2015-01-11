В Башкирии арестовали водителя грузовика, который спровоцировал ДТП с девятью погибшими

В среду, 28 февраля, следственное подразделение отдела МВД России по Иглинскому району обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения водителю грузовика «Ман», который спровоцировал смертельное ДТП с девятью погибшими на трассе М-5 «Урал».

«По ходатайству следователя суд принял решение об аресте обвиняемого», — уточнили в пресс-службе МВД Башкирии.

Напомним, накануне правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительной информации, 40-летний водитель фуры, груженой щебнем, допустил занос с последующим выездом на встречную полосу. В результате произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом. Погибли девять человек: водитель «Мерседес Спринтер» и восемь пассажиров из Башкирии и Челябинской области.

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